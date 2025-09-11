Piura: ¿Quiénes podrían beneficiarse con el título de propiedad?

A través de la campaña “Lote empadronado por el título anhelado” más de mil familias serán visitadas por Cofopri en setiembre

Con el objetivo de que más piuranas y piuranos accedan a una vivienda formal, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizará el empadronamiento de 1105 lotes de vivienda en la región Piura bajo el marco de la campaña nacional “Lote empadronado por el título anhelado”.

Desde este lunes 15 las brigadas de Cofopri visitarán casa por casa a las familias piuranas para constatar la ocupación con fines de vivienda de los predios de cientos de familias del norte del país en centros poblados y asentamientos humanos de siete distritos de las provincias de Sullana, Huancabamba, Paita, Piura y Morropón.

El principal objetivo de este proceso es brindar a los pobladores que no pudieron participar en el empadronamiento de visitas anteriores o que carecían de algún documento necesario, la oportunidad de hacerlo.

Las visitas domiciliarias se desarrollarán según un cronograma establecido, el cual podrá ser consultado en el portal web www.gob.pe/cofopri, en la sección Campañas y eventos – Setiembre 2025 – Piura.

En tanto los pobladores durante la visita deberán presentar su DNI y acreditar, mediante documentos, que tienen la posesión pacífica del lote.

Esta campaña gratuita forma parte del trabajo descentralizado que Cofopri viene desarrollando en diversas regiones del país con lo cual reafirma su compromiso con la formalización de la propiedad en el país.