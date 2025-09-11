Ministro del Interior responde ante ola de criminalidad: «Extrañamos a nuestros delincuentes»

Ministro del Interior dice que “extraña” a los delincuentes de antes, ante la irrupción de organizaciones criminales extranjeras.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, advirtió que la criminalidad en nuestro país ha escalado a niveles más graves que en décadas pasadas. Durante una conferencia de prensa, dijo «extrañar» el tipo de delincuencia de años anteriores, el cual consideró menos violento que el actual.

«Ahora en la actualidad extrañamos a nuestros delincuentes. Ahora no. Ahora primero te disparan o te matan para después quitarte tu patrimonio. Como lo dijo en algún momento un oficial de la Policía: ‘Esa gente es irrecuperable'», enfatizó el titular del Mininter en referencia al incremento de homicidios y ataques armados registrados en distintas regiones del país.

Malaver explicó que cada periodo histórico tuvo amenazas distintas: en los años 60, la vigilancia policial; en los 70 y 80, el terrorismo; en los 90, los secuestros y asaltos a bancos. Actualmente, dijo, el escenario está marcado por homicidios, extorsiones, sicariato y tráfico ilícito de armas.

En otro momento, reconoció que la Policía Nacional enfrenta limitaciones por la falta de armamento, vehículos e infraestructura, aunque destacó el compromiso de los agentes en el combate a la criminalidad.