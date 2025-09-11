Ministerio Público logró cadena perpetua para padrastro que violó e hizo abortar a su hijastra en Lurín

La pena máxima de cadena perpetua, fue lo que logró la Primera Fiscalía Superior de Lima Sur en contra del sexagenario Víctor Ramírez Mozombite al ser encontrado culpable por abusar sexualmente de una menor de edad en una vivienda del distrito de Lurín.

El Ministerio Público de Lima Sur logró acreditar la responsabilidad de Víctor Ramírez Mozombite (67), como autor de la comisión del delito contra la libertad sexual – violación sexual de menor de edad (11). Además, debe pagar S/ 38 000.00 como reparación civil a favor de la agraviada.

Los hechos se derivan de las circunstancias en que la menor agraviada es hijastra del acusado Víctor Ramírez Mozombite, y residían en el sector Upis San José – Lurín, en donde éste habría consumado el delito. La víctima le contó a su madre, pero no hizo nada.

Este hecho sucedió en junio del año 2019, la menor agraviada cansada de los abusos, le comunica a su profesora que vendría siendo violada por su padrastro y, producto de ello, habría sido obligada a abortar. Entonces, efectivos policiales y personal del CEM se dirigieron al domicilio de la menor agraviada y, en ese momento, llegó el acusado siendo intervenido.

El fiscal adjunto superior, Hugo Raúl Villasís Rojas, de la mencionada fiscalía superior que lidera la magistrada Niccy Mariel Valencia Llerena, en el juicio oral logró probar la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado en este hecho delictivo por lo que logró la máxima condena de cadena perpetua.

Con este tipo de sentencias condenatorias, el Ministerio Público certifica su misión de defender la legalidad.