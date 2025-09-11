Mañana arranca la serie Perú-Portugal por el pase al Grupo Mundial de la Copa Davis

Mañana viernes y el sábado se disputará la serie entre los elencos de Perú y Portugal por el pase al Grupo Mundial de la Copa Davis y ayer viernes se realizó el sorteo de la programación de partidos, en donde destaca en el equipo nacional Ignacio “Nacho” Buse, quien viene de ganar el Challenger 125 de Sevilla-España.

Los partidos se jugarán en el Estadio de los Hermanos Buse en el club Lawn Tennis de la Exposición en el distrito de Jesús María. Todo comenzará mañana viernes a las 4:00 p.m. y el partido que abrirá la serie será el que protagonizarán Gonzalo Bueno por Perú y Nuno Borges representando a Portugal, mientras que en el de fondo, Ignacio Buse enfrentará a Jaime Faria en el segundo turno.

Para el sábado, desde las 2:00 p.m., se jugará el duelo de dobles, en donde los peruanos Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas enfrentarán a los lusos Francisco Cabral y Nuno Borges.

Posteriormente se jugarán los dos últimos singles. A primera hora Ignacio Buse se enfrentará al luso Nuno Borges, y luego si es necesario para definir al ganador de la serie, se medirán Gonzalo Bueno ante Jaime Faria.

Jugar de local y con el aliento del público, puede ser un factor importante para nuestros tenistas en el objetivo de pasar al Grupo Mundial de la Copa Davis. Muchos confían en que los dos puntos de singles que jugará Buse podrían quedarse en casa y el juego de dobles debería ser el decisivo para lograr la victoria.