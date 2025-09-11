Julio César Uribe afirmó que falta humildad y trabajo colectivo para salir de la crisis del fútbol peruano

El ex mundialista Julio César Uribe, reflexionó sobre la situación actual del fútbol peruano y la necesidad de un cambio profundo en la mentalidad de jugadores, técnicos y dirigentes. El gran problema no radica en la ausencia de talento, sino en la falta de trabajo en equipo y la incapacidad de muchos actores de dejar de lado el ego para priorizar la productividad y el bien colectivo.

“Hay que sumar capacidades y buscar gente que entienda lo que es el trabajo en equipo. Más allá del rango jerárquico de presidente, director técnico o jugador, es tener la humildad de ser productivo y hacer feliz a un país”, señaló Uribe a Liga Max 1.

Consideró que la unidad que en algunos momentos se mostró en la Bicolor fue más superficial que real, lo que terminó por generar tensiones y conflictos internos. “Cuando el jugador percibe la falta de humildad, desconocimiento o un carácter inadecuado para interactuar en función de la productividad, más que de los gustos, hay conflictos. Y en lo emocional, eso también tiene su impacto”, advirtió.

Respecto al desarrollo del talento, enfatizó que siempre existirán jugadores con futuro, pero que deben seguir un camino claro, ligado a la formación integral. “Si Cristal, Universitario o Alianza lo hacen bien, no basta. La Federación debe exigir que todos trabajen en menores con valores y principios, porque sin eso el talento no se sostiene”.

Uribe remarcó que el problema no es únicamente futbolístico, sino también humano: “Sin humildad, sin lealtad, sin formación integral, la ecuación del fútbol no va a cuadrar”, aseveró.