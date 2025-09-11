Fiscalía superior logró que se condene a cadena perpetua contra padrastro que violó a su hijastra

La Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Sur consiguió que se condene a la pena máxima de cadena perpetua contra Francisco Javier Pacherres Ramos por abusar sexualmente de su hijastra menor de edad en el interior de su vivienda del distrito de Villa María del Triunfo.

Durante el juicio oral, el representante del Ministerio Público de Lima Sur lorgó acreditar la culpabilidad del imputado Francisco Javier Pacherres Ramos como autor del delito de violación de edad en agravio de una menor de edad. Además, deberá pagar S/ 57 600.00 de reparación civil a favor de la agraviada.

La sentencia indica que, el padrastro de la menor, aprovechándose de su condición y de los momentos en que se quedaba a solas con la menor en el inmueble ubicado en Jr. Chuquibamba, Nueva Esperanza del distrito de Villa María del Triunfo, atacó sexualmente a su hijastra en varias ocasiones.

Estas agresiones ocurrieron desde que la menor tenía 7 años de edad hasta los 12 años. La víctima -en su declaración- indicó que cuando tenía 10 años el acusado entró a su dormitorio y usando la fuerza la violó. El sujeto aprovechó cuando la madre de la menor no se encontraba.

La oralización en audiencia la realizó el fiscal adjunto superior Hugo Raul Villasis Rojas, de la Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Sur que dirige la fiscal superior titular Niccy Mariel Valencia Llerena.