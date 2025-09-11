Fiscalía logra desarticular miembros de red criminal trasnacional que operaba en el aeropuerto Jorge Chávez

Seis miembros de una organización criminal transnacional presuntamente liderada por Marco Sánchez (a) «Ingeniero» que se dedicaría al envío de clorhidrato de cocaína mediante correos humanos o ‘burriers’, desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez con destino al extranjero, fueron detenidos en un operativo ejecutado por el Ministerio Público del Callao y la Policía Nacional.

Se trata de Adán Colonio, Miguel Arismendis, Isaías Valladares, Michael Amahuanca, Edinson Ríos y Jerry Montes, a quien se le incautó un arma de fuego.

La Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Callao logró la detención preliminar judicial de cuatro presuntos integrantes de red criminal transnacional quienes son investigados por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Según las diligencias fiscales -realizadas en coordinación con personal policial de la División de Tráfico Ilícito de Drogas (Divitid), de Operaciones Especiales “Escorpión” de la Dirección de Inteligencia Antidrogas (Diviad) y la Dirección Antidrogas (Dirandro)-, el investigado Colonio habría recibido la droga para su acondicionamiento y posterior entrega a burriers o denominados correos humanos.

Al ser intervenido, Colonio condujo voluntariamente al personal fiscal y policial a un predio tipo corralón, donde se hallaron ocho planchas conteniendo un total de 2.06 kilos de alcaloide de cocaína.

Además, se le encontró, al interior de su vivienda, un arma de fuego sin municiones, el cual fue incautada; y un vehículo con placa falsificada, que figuraba como robado en el sistema policial.

Otros detenidos

Esta organización criminal, presuntamente liderada por Marco Sánchez alias ‘Ingeniero’, vendría operando desde junio del 2024. Ante ello, el representante del Ministerio Público ha venido tomando acciones, logrando la detención en flagrancia de Sergio Nolorbe y Sergio Miranda, así como de Javier Chávez y Ely Ruiz.

De esta manera, la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas reafirma su firme compromiso en la lucha frontal contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, trabajando de manera articulada con la Policía Nacional para desarticular estas redes y salvaguardar la seguridad ciudadana.