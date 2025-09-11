Fatal accidente en la Vía de Evitamiento:bus se queda sin frenos y termina incrustado en baranda metálica dejando 2 muertos

Entre las víctimas figuran una mujer adulta mayor y un varón. El conductor de la unidad de la empresa Real Star intentó darse a la fuga fue capturado y llevado a Comisaría de Salamanca

Las calles de Lima se tiñen de sangre por un nuevo accidente de tránsito. Al menos dos personas perdieron la vida en el violento choque de un bus de transporte público de la empresa Real Star con una valla metálica de la Vía de Evitamiento.

El trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves 11 de septiembre en la Vía de Evitamiento, en Ate, dejando al menos dos personas fallecidas y varios heridos. El siniestro ocurrió alrededor de las 6:30 a.m., entre el peaje y el puente Santa Anita, en el sentido de sur a norte hacia el Cercado de Lima.

De acuerdo con testigos, el bus de transporte público de la empresa Real Star, con placa F9Y-894, que cubría la ruta De Pro- – hasta Villa El Salvador, llevaba cerca de 20 pasajeros cuando impactó violentamente contra una baranda metálica instalada al costado de la autopista.

La valla (guarda vías) atravesó la unidad por más de 12 metros, desde la parte delantera hasta el final del vehículo, ocasionando la muerte de dos personas en el acto. Aunque se desconoce la identidad de ambos fallecidos, se sabe que se trata de una adulta mayor y un varón. El accidente también ha dejado varios heridos con lesiones de gravedad, entre ellos fracturas expuestas.

Dos muertos en la Vía



Los pasajeros fueron evacuados al Policlínico Montefiori, donde reciben atención médica. Personal de los Bomberos y agentes del Serenazgo de Ate llegaron rápidamente al lugar para asistir en el rescate y traslado de los afectados.

La Policía de Tránsito cerró temporalmente uno de los carriles con dirección al Cercado de Lima para facilitar las labores de peritaje. Aunque la vía no presentó la congestión habitual de otros accidentes en los primeros minutos, el tráfico comenzó a hacerse evidente alrededor de las 08:00 a.m.

Las causas del accidente aún se encuentran en investigación. No obstante, información dada por el conductor señala que el problema fue causado por un daño en los frenos de la unidad. Información dada por Latina Noticias señala que el chofer intentó darse a la fuga, pero finalmente fue detenido.

Hasta el momento, la empresa Real Star no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.