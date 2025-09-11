Distintivo vehicular: MIMP precisa que corresponde a la persona con discapacidad, no al automóvil

Distintivo vehicular: MIMP precisa que corresponde a la persona con discapacidad, no...

El carné emitido por el Conadis otorga acceso exclusivo a estacionamientos reservados para personas con discapacidad y está sujeto a fiscalización por parte de autoridades municipales y de la PNP.

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), recordó que el distintivo vehicular es un documento personal, que permite a las personas con discapacidad, sean conductoras u ocupantes, acceder a los estacionamientos reservados en espacios públicos y privados.

Este beneficio, contemplado en la Ley Nº 28084, busca garantizar condiciones de accesibilidad y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Hasta la fecha, el ente rector en materia de discapacidad ha entregado alrededor de 12 123 distintivos a nivel nacional.

¿Cómo solicitarlo?

El trámite es gratuito y puede realizarse de forma virtual a través de la plataforma “Mi Registro en todo el Perú” https://sirnpdpide.conadisperu.gob.pe/

Teniendo en cuenta lo siguiente:

Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.

Completar el formulario virtual con carácter de declaración jurada.

Adjuntar carta poder simple en formato digital, en caso de que el trámite sea gestionado por un representante.

De manera opcional, incluir una fotografía reciente a color, de frente y con fondo blanco.

Asimismo, el distintivo puede solicitarse de manera presencial en la sede central del Conadis (Av. Arequipa 375, Santa Beatriz – Lima), en sus sedes regionales, así como en las Oredis y Omapeds a nivel nacional.

Sanciones y fiscalización

La Ley Nº 28084 establece que estacionarse en zonas reservadas para personas con discapacidad constituye una infracción equivalente al 5 % de una UIT (S/ 267.50).

La Policía Nacional del Perú es responsable de fiscalizar y sancionar en los estacionamientos públicos, mientras que las municipalidades cumplen esta función en los estacionamientos privados.

De forma complementaria, el MIMP, a través del Conadis, realiza verificaciones periódicas en centros comerciales, mercados, hospitales y otros espacios de gran afluencia, con el fin de supervisar el respeto a los estacionamientos reservados y el uso adecuado del distintivo vehicular.