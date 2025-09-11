Cuidado con la alimentación en pacientes diabéticos

El frio puede ocasionar que el cuerpo requiera un poco más de energía para mantener el calor por ello es posible sentir más ganas de comer entre comidas especialmente dulces o snacks. Para ello recordemos que ningún alimento es bueno ni malo, todo depende de la frecuencia y cantidad que se coma.

Ante la frecuencia de las bajas temperaturas en Lima y otras zonas del país , muchas personas recurren al consumo de productos altos en azúcar o con exceso de calorías como las frituras o ultra procesados, ocasionando aumento de peso y de la glucosa en sangre , lo cual afecta sobre todo a los pacientes con diabetes. “Es por ello que una adecuada alimentación es necesario en paciente con diabetes , para evitar complicaciones como la diálisis, más aún si no se realiza un chequeo de su glucosa “, manifestó la nutricionista del Portal Salud en Casa, Alexandra Márquez Hinojosa.

NO DEJES DE LADO LAS VERDURAS

De acuerdo con la especialista para un buen control de la glucosa es importante que haya fibra proveniente de verduras, estas además de consumirse en ensalada pueden incluirse en otras preparaciones como al vapor, guisos, horno, plancha, salteados e incluso en cremas.

Si deseas algo dulce considera: una fruta dulce de tu elección, considerando la porción que indique tu nutricionista o frutas bañadas c/chocolate bitter ejemplo fresas o arándanos.o Si deseas algo salada prefiere frutos secos como nueces o pecanas, canchita popcorn casera (bajo en sal y aceite)

UNA BUENA HIDRATACIÓN

La deshidratación puede elevar los niveles de glucosa en sangre porque la disminución del volumen sanguíneo reduce la cantidad de agua disponible para diluir la glucosa, lo que lleva a una mayor concentración de azúcar en la sangre. “Ante ello se debe beber constantemente agua como primera opción, infusiones sin azúcar o edulcorante”.

“Puedes incluir sopas en climas más fríos, ante ello considera incluir alimentos ricos en fibra para un mejor control de la glucosa como por ejemplo alternar la ingesta de fideos o arroz de la sopa por alimentos como olluco, quinua o menestras, con ello además de hacer un plato sabroso tiene más aporte de proteínas, fibra y minerales”, agregó.