Copa Davis: Perú ante Portugal, con el aliento de todo un país

El Estadio de los Hermanos Busse en el club Lawn Tennis de la Exposición debe estar lleno para alentar a nuestros tenistas el 12 y 13 de setiembre.

El pase por el Grupo Mundial de la Copa Davis debe contar con el aliento de todos los peruanos cuando nuestro equipo de tenis enfrente a su similar de Portugal el 12 y 13 de setiembre en el Estadio de los Hermanos Buse en el club Lawn Tennis de la Exposición. Es por ello que la Federación Peruana de Tenis informa que quedan pocas entradas para este trascendental duelo para el tenis nacional.

Ignacio Buse ( 112 ATP ), Gonzalo Bueno ( 209 ATP ), Juan Pablo Varillas ( 336 ATP ) y Alexander Merino ( 117 dobles ) integran la selección peruana de tenis, que volverá a jugar en condición de local, teniendo como sede la arcilla del Club Lawn Tennis de la Exposición

Las entradas se venden en Ticketmaster y quedan pocas entradas para diferentes sectores del Estadio y nuestros tenistas puedan recibir el verdadero apoyo que se necesita en esta clase de partidos.

El gran momento de Ignacio Buse no ha pasado desapercibido para los aficionados. “Es una experiencia increíble. Competir en los Grand Slams y luego bajar a jugar en Challengers es distinto, pero cada partido me ha servido para crecer. Estoy disfrutando mucho del tenis y eso se refleja en los resultados”, señaló Buse.