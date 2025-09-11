Conmebo cambió sede de final de la Copa Susamericana que será ahora en Asunción-Paraguay

La Conmebol anunció hoy jueves que la final de la Copa Sudamericana de este año no se jugará en Bolivia, ya que el estadio Ramón Tahuichi Aguilera no estará listo a tiempo, por lo que se ha decidido que se juegue en la ciudad de Asunción-Paraguay.

«La CONMEBOL informa que, pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2025», se informó en el comunicado de prensa.

Sobre la elección de Asunción como nueva sede, Conmebol indicó: «La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia. Se han iniciado las conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a fin de coordinar los trabajos de organización».

Conmebol informó que se continuará con las mejores en el estadio Ramón Aguilera de cara a próximos torneos y este podría ser considerado para la final de la Sudamericana 2027. La próxima semana se jugarán los partidos de ida de los cuartos de final de la Sudamericana y una semana después serán los duelos de vuelta.

Las llaves de cuartos de final son: Lanús vs. Fluminense. Bolívar vs. Atlético Mineiro.

Independiente del Valle vs. Once Caldas. Alianza Lima vs. ”U” de Chile.