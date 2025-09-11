Congreso de la República apoya el Mundial de Atletismo Máster Lima 2028

El Congreso de la República fue escenario de la conferencia de prensa sobre el Campeonato Mundial de Atletismo Máster – Lima 2028, que el Perú logró ser nominada sede de tan importante competencia. En la sala Martha Hildebrandt, ubicado en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, se desarrolló la misma, con presencia de importantes personajes del deporte y los Congresistas, que tuvieron la buena iniciativa de apoyar este evento de categoría internacional.

Estuvieron en la mesa principal los Congresistas Carlos Enrique Alva Rojas, y Carlos Zevallos, el Presidente del IPD Federico Tong, el titular de la Asociación de Atletas Seniors Julio Linares y el Director de Deportes de la Cancillería Pablo Albarracín.

En la cita estuvieron presentes entre otros, los atletas Super Máster Jaime León Pallete y Jorge Arriola Müller, quiénes han tenido exitosas presentaciones en eventos nacionales e internacionales, los cuales agradecieron a los Congresistas, por el interés al Atletismo Máster con este Proyecto de Ley.

El Congresista Alva en su alocución señaló que presentará a la mesa principal del Congresos un Proyecto de Ley, que declara de interés nacional y necesidad pública, la organización del Campeonato Mundial de Atletismo Máster – Lima 2028 y además para fortalecer la práctica deportiva Senior.

Por su parte el titular del IPD Federico Tong, remarcó la importancia que el Congreso apoye al deporte con este Proyecto de Ley, lo cual indudablemente es un avance para que se tome interés en este apoyo a este Mundial de Atletismo Máster, y sea un rotundo éxito, que no solo resaltará al país en el Torneo, sino la llegada de muchos turistas.