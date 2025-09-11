Cajamarca: jueces de paz escolares de Bambamarca lideran pasantía ambiental ejemplar para todo el Perú

En una destacada iniciativa que marca un hito en la educación ambiental y la formación cívica de los estudiantes, los jueces de paz escolares de la I.E. 83010 “Mario Gustavo Zárate Vargas” de Bambamarca, junto con sus brigadieres ambientales, participaron en una pasantía a la Planta de Valorización de Residuos Orgánicos de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca.

La actividad contó con la participación activa y entusiasta de los estudiantes, quienes estuvieron acompañados por el docente Gilberto Bautista Acuña, y tuvo como finalidad fortalecer sus conocimientos y capacidades para promover prácticas responsables con el ambiente en su institución educativa y su comunidad.

La pasantía fue dirigida por la Ing. Ambiental Fiorella Núñez Burga, quien brindó a los alumnos una explicación detallada y práctica sobre todo el proceso que realiza la planta: desde la recolección y segregación de residuos orgánicos, la preparación de los microorganismos que descomponen los residuos sólidos, el picado y distribución de los desechos en capas –incluyendo productos orgánicos, microorganismos, cal y residuos de poda– hasta las técnicas de revolvimiento periódico y el cernido del producto final luego de dos meses y medio a tres.

Este proceso culmina con la obtención de un abono natural de alta calidad, apto para mejorar los suelos y nutrir plantas de diversas especies. Los estudiantes no solo observaron cada etapa, sino que participaron activamente formulando preguntas y reflexionando sobre la importancia de replicar y promover estas prácticas en sus entornos.

Esta pasantía constituye un ejemplo de buena práctica educativa y ambiental en la provincia de Bambamarca, mostrando cómo los jueces de paz escolares pueden convertirse en agentes de cambio, fomentando valores de responsabilidad, liderazgo y cuidado del medio ambiente.

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca saluda y reconoce este esfuerzo de la jueza del Juzgado de Familia de Hualgayoc – Bambamarca, Fanny Torres Villavicencio, con el apoyo de Maribel Chucchucan Mantilla y equipo de trabajo que, sin duda, realizan un buen trabajo y modelo para replicar en otras instituciones educativas del país, fortaleciendo la cultura ambiental desde las aulas y contribuyendo al desarrollo sostenible del Perú.