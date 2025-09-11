Bolivia enfrentará a Jordania en amistoso preparatorio para el repechaje

Luego de asegurar su presencia en el repechaje al Mundial 2026, la selección de Bolivia continúa con su planificación y confirmó un amistoso ante Jordania, selección ya clasificada a la próxima Copa del Mundo. Este compromiso será el 10 de octubre en Turquía, siendo su segundo amistoso confirmado para esa fecha FIFA. Días después, el 14 de octubre, Bolivia enfrentará a Rusia en Moscú.

Jordania, representante de Asia, jugará por primera vez en su historia una Copa del Mundo y será un rival de exigencia para el elenco boliviano. Estos encuentros servirán al técnico Óscar Villegas para afinar al plantel de cara al repechaje intercontinental, que se disputará en marzo de 2026 en México.

Además, las victorias en estos amistosos le permitirían a Bolivia sumar puntos en el ranking FIFA, lo que sería clave para llegar en una mejor posición al sorteo de cruces del minitorneo de seis selecciones que definirá los últimos clasificados a la Copa del Mundo.