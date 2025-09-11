Ante atentados en Trujillo, INPE neutraliza organizaciones criminales en el penal “El Milagro”

Grupo de Operaciones Especiales del INPE interviene penal para incautar celulares usados en casos de extorsión y secuestro

Por disposición del presidente del Instituto Nacional Penitenciario- INPE, Iván Paredes Yataco se viene fortaleciendo la seguridad en todos los establecimientos penitenciarios del país, por ello, el día de hoy al promediar las 07:30 a.m. cerca de 100 agentes del Grupo de Operaciones Especiales de Lima y Chiclayo y 58 agentes de seguridad penitenciaria de las Oficinas Regionales de Huancayo, San Martín y Huánuco, ingresaron al Establecimiento Penitenciario “El Milagro” con el objetivo de incautar equipos de comunicación que podrían ser usados por organizaciones criminales que buscan activarse en la coordinación de delitos como, la extorsión y secuestro.

Durante la intervención se encontró, celulares, manuscritos con números telefónicos, cargadores, chips y droga. La acción también incluyó la revisión exhaustiva de celdas y áreas como: patios, pasadizos, celdas, cocinas, así como la revisión corporal a la población penal, con el objetivo de encontrar artículos y sustancias ilícitas a cargo del Grupo de Operaciones Especiales – GOES del INPE, grupo de élite creado con el objetivo de repeler cualquier contingencia o situación de emergencia que altere el orden de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional e integrado por agentes penitenciarios externos a los penales.

Paredes Yataco, informó que desde la institución se viene priorizando este tipo de acciones para detectar oportunamente, actos ilegales que afecten a la seguridad de los ciudadanos y como medida se realizarán los traslados que correspondan a penales de máxima seguridad y alejados de la ciudad en el que no tengan contacto con sus familias. El operativo de requisa se realizó en los pabellones 5, 6, 9 y 14. El operativo fue liderado por el director de Seguridad Penitenciaria del INPE, Alex Samamé.

Esta acción permite detectar oportunamente la coordinación de ilícitos a cargo de organizaciones criminales como: Los Pulpos, Los Injertos del Norte, Los Compadres, La Jauría “Nueva Generación”, entre otros, que según información de inteligencia penitenciaria pretenderían activarse, utilizando incluso sus visitas.

Participaron de este operativo el director de Seguridad Penitenciaria del INPE, Alex Samamé Peña, director de la Oficina Regional Norte Chiclayo, Antonio Coronado Sánchez, jefe del GOES, Sergio Haro Huapaya, director del penal Trujillo Varones, Wilson de la Torre Valderrama y cuatro fiscales de Prevención del Delito de esa ciudad.

Así también, por disposición del presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Iván Paredes Yataco se han intensificado las requisas en los establecimientos penitenciarios, de tal manera que estas se han incrementado en un 23% y 41% respecto a julio y agosto del 2024, respectivamente.

El operativo de seguridad se desarrolló en el marco de la política “Alto a las Extorsiones”. De esta manera, el INPE reafirma su compromiso por el orden y control de las cárceles peruanas, además del fortalecimiento del principio de autoridad.