Alianza Lima presentó oficialmente la camiseta morada que lucirá el mes de octubre

Como es tradición, el club Alianza Lima vestirá uniforme morado durante el mes de octubre en honor al Señor de los Milagros y hoy jueves se dio a conocer el modelo a usarse este año 2025.

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima dio a conocer la nueva camiseta morada, que será vestida tanto por los equipos masculinos y femeninos durante el mes de octubre.

Esta camiseta manga corta de fútbol tiene un diseño de ajuste estándar y cuenta con la tecnología Nike Dri-Fit, que se encarga de repeler el sudor del cuerpo y mejorar la transpirabilidad del jugador.

Los hinchas blanquiazules ya pueden adquirir este nuevo modelo a través de la web de Nike y también en las tiendas físicas. La camiseta morada sin los sponsors tiene un costo de 269.90 soles, mientras que con los logos está 289.90 nuevos soles.

El primer partido que tiene programado Alianza Lima en octubre es el miércoles 1 en el Estadio Alejandro Villanueva en Matute frente a Atlético Grau de Piura por la duodécima fecha del Torneo Clausura.