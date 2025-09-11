Acta de Entrega de Terreno Marca Inicio de Obra en el Castillo Forga por parte del UICET

La Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET) del Mincetur, en colaboración con la Municipalidad Provincial de Islay, celebró el acta de entrega de terreno que da inicio formal a la obra de mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del emblemático Castillo Forga en Mollendo. Este proyecto se realizará gracias al Contrato N.° 001-2025 con ARO Constructora y Mineros E.I.R.L.



Este hito significativo impulsa el desarrollo turístico de la zona, beneficiando a más de 96 mil habitantes y fomentando el turismo sostenible en la región. El evento contó con la presencia del Sr. Mirozaqui Ramírez Paredes, Director Ejecutivo de la UICET, acompañado por el equipo técnico de la Unidad de Ejecución de Obras, el alcalde de la Provincia de Islay, Richard Ale Cruz, y representantes de ARO Constructora y Mineros E.I.R.L., quienes reafirmaron su compromiso con la revitalización de este icónico monumento.



Durante el evento, el Sr. Mirozaqui Ramírez Paredes, Director Ejecutivo de la UICET, destacó la importancia de este proyecto para el desarrollo de la infraestructura turística de Arequipa, Islay y Mollendo. «Esta obra es fundamental para potenciar el turismo en la región, generando oportunidades económicas y mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos», afirmó. Asimismo, agradeció la gestión de la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Dra. Desilú León Chempén, quien, por motivos de actividades oficiales de gobierno en España, no pudo estar presente.



¿Qué implica esta remodelación?



– Restauración y Modernización: Revitalización del Castillo Forga para conservar su valor histórico y arquitectónico.

– Ampliación de Espacios: Creación de áreas optimizadas para una experiencia turística enriquecedora.

– Mejora de Servicios e Infraestructura: Optimización de los servicios básicos para garantizar la comodidad de los visitantes.

– Accesibilidad Optimizada: Adecuación de accesos para personas con discapacidad, promoviendo un turismo inclusivo.



Descripción de la Obra:



El proyecto, a cargo de ARO Constructora y Mineros E.I.R.L., comprende:

– Restauración de fachadas y estructuras internas.

– Mejoramiento de espacios para exposiciones y eventos culturales.

– Implementación de iluminación escénica para realzar la belleza del castillo.

– Adecuación de accesos para personas con discapacidad.

– Creación de áreas de servicios turísticos, como cafetería y tienda de souvenirs.



Esta obra busca transformar el Castillo Forga en un atractivo turístico de primer nivel, generando un impacto económico positivo en la comunidad local y promoviendo el desarrollo sostenible de la región.



