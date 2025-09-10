Shakira se convierte en la artista latina más premiada en la historia de los MTV Video Music Awards

La superestrella colombiana Shakira, extiende su record como la artista latinoamericana más premiada en la historia de los MTV VMAS al ganar el galardón al mejor video latino por “Soltera”.

Entre los VMAS recibidos por Shakira, se destaca el prestigioso MTV Video Vanguard Award, el cual reconoce además de su videografía, la trayectoria y el impacto cultural de los iconos más grandes de la música a nivel global, Shakira no solo lo recibió con un performance memorable que cuenta con más de 21 millones de visitas oficiales en YouTube, sino que también la convirtió en la única artista latinoamericana en obtener este reconocimiento hasta la fecha.

Mira toda la videografía de Shakira, aquí: https://www.youtube.com/@Shakira/videos

Los VMAS recibidos por Shakira, hasta el momento son:

⦁ Mejor video del público– Ojos así (2000)

⦁ Mejor video del público – Suerte (Whenever, Wherever) – (2002)

⦁ Mejor coreografía – Hips dont lie (2006)

⦁ Mejor colaboración – Beautiful Liar (2007)

⦁ Video Vanguard Award – Videografía (2023)

⦁ Mejor colaboración – TQG (2023)

⦁ Mejor video latino – Soltera (2025)