Proponen seguir estrategias de Suecia para reducir el tabaquismo en el Perú

Suecia está a punto de convertirse en el primer país europeo en declararse “libre de humo” gracias a una serie de políticas públicas

El tabaquismo continúa en ascenso en nuestro país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el consumo promedio diario de cigarrillos entre mayores de 15 años aumentó a cinco unidades en 2023. Además, el 70% de los cigarrillos vendidos provienen del mercado ilegal, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias.

A pesar de la ley vigente desde noviembre de 2024, que prohíbe el uso de vapeadores en espacios públicos, la fiscalización es débil y los productos tóxicos, como cigarrillos ilegales y dispositivos electrónicos sin control sanitario, bbsiguen al alcance de adolescentes.

Al respecto, el experto en salud pública Omar Neyra advirtió que las medidas actuales no son suficientes. “Sí hay un aumento de un consumo importante en cigarrillos. Por eso necesitamos, más allá de las leyes que generan prohibición, un trabajo importante de educación hacia la población con estas medidas restrictivas. Las nuevas generaciones, sobre todo, no deben acceder a estos productos o cigarrillos, y las generaciones que ya fuman no los van a dejar tan fácilmente. Hay que educarlas para que puedan migrar a otras tecnologías que les permitan tener menos daño. Y eso es una decisión política”, señaló.

En este contexto, Neyra observa con atención el modelo de Suecia, que está a punto de convertirse en el primer país europeo en alcanzar el estatus de “libre de humo”, al reducir su tasa de fumadores diarios a apenas 5,3%, muy por debajo del promedio continental de 24%.

Para el especialista, la experiencia sueca también puede ser viable en el Perú. “Definitivamente, una estrategia de reducción de daños no solo es viable, sino debe ser importante como una política sanitaria. Tiene aplicabilidad acá en el Perú, pero debe ir de la mano con una educación importante en la sociedad, liderada por el ente rector o a través de alianzas público-privadas y la academia”, afirmó.

El logro de Suecia, que adelanta en 15 años la meta propuesta por la Unión Europea para 2040, se pretende atribuir a una combinación de políticas antitabaco sostenidas desde los años 80: prohibición de publicidad, regulación fiscal, entornos libres de humo y control de edad para la compra.

Sin embargo, expertos como Delon Human, líder de la campaña “Suecia Libre de Humo”, subrayan que el verdadero motor del cambio ha sido la estrategia de reducción de daños, que promueve el uso de productos alternativos como vapeadores y bolsas de nicotina.

Estos productos, que no requieren combustión, han ganado terreno en las tiendas suecas gracias a una política fiscal diferenciada. Esta diferencia de precios ha incentivado a los fumadores a migrar hacia opciones menos nocivas.