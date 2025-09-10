Presidente del Fuero Militar Policial sustenta presupuesto 2026 ante la Comisión de Presupuesto del Congreso

El mayor general FAP (R) Arturo Giles Ferrer, presidente del Fuero Militar Policial (FMP), acompañado de su comitiva, sustentó el presupuesto de su pliego para el año fiscal 2026 ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista Alejandro Soto Reyes. La sesión se desarrolló en el Hemiciclo del Congreso de la República.

Durante su exposición, el titular del FMP subrayó que la justicia militar-policial no constituye un fuero de privilegios, sino de deberes, y remarcó que la institución tiene como compromiso fortalecer la disciplina militar y policial, garantizar la independencia y celeridad de los procesos judiciales mediante la incorporación de tecnología y la modernización institucional, así como capacitar permanentemente a jueces y fiscales para que actúen con rectitud, transparencia y respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

Asimismo, explicó que entre las demandas adicionales del FMP se encuentran los proyectos de inversión destinados a la implementación de locales en Puno, Tarapoto y Tumbes, la asignación presupuestal para el pase del personal CAS al régimen del Decreto Legislativo 728, además de recursos orientados a reforzar la seguridad informática, la modernización de los procesos y la implementación del expediente judicial electrónico.

El general Giles indicó que el Fuero Militar Policial se encuentra vinculado tanto al Sistema de Defensa y Seguridad Nacional como al Sistema de Justicia, por lo que constituye el equilibrio entre la disciplina y la justicia, y representa, ante escenarios complejos donde actúan los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, una garantía de legalidad, seguridad y firmeza al servicio de todos los peruanos.