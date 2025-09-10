Perú presentó su lista para el Sudamericano U17 de Vóley a realizarse en Lima

Perú presentó su lista para el Sudamericano U17 de Vóley a realizarse...

Es oficial. La Federación Peruana de Vóley hizo el anuncio de la lista de convocadas para disputar el Sudamericano U17, torneo que se jugará en nuestro país a partir del miércoles 17 de septiembre. Ese día debutaremos ante Bolivia a las 5:30 p.m., mientras el segundo cotejo será frente a Chile. Los dos primeros de cada Serie, avanzarán a las semifinales.

Las jugadoras elegidas por el técnico Marcello Bencardino son las siguientes: Mirella Maldonado, Fernanda Pinto, Danna Silva, Tamara Galdós, Valentina Valera, Cielo Quispe, Sofía Olavarría, Dara Herrada, Kaori Mendoza, Briana Odría, Milagros Solís, Kiara Lazo, Marcela Manrique y Vania Adrianzén.

El comando técnico lo integran Lorena Góngora (asistente técnico), Ronald Méndez (asistente), David Ramírez (estadístico), Mauricio Tejada (médico), Miguel Mosqueira (fisioterapeuta), Álvaro Palacios (trainer), Fergie Patrón (nutricionista) y David Castillo (psicólogo).