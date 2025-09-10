Pensión 65 instalará más de 240 puntos de pago en 15 departamentos para entregar subvención de S/350

Pensión 65 instalará más de 240 puntos de pago en 15 departamentos...

El programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) instalará 243 puntos de pago, a través de una nueva campaña de Empresas Transportadoras de Valores (ETV), más conocidos como “carritos y avioncitos pagadores”, en 15 departamentos del país, con el objetivo de entregar la subvención de S/350 a los usuarios que viven en las zonas más lejanas.

Gracias a esta modalidad de cobro, alrededor de 60 mil adultos mayores tendrán el soporte económico, que este 2025 se incrementó de S/250 a S/350, sin la necesidad de que se trasladen a otros distritos.

De esta manera, ahorran el costo de los pasajes y, sobretodo, tiempo, que ahora destinarán junto a sus hijos, nietos o bisnietos.

La campaña de ETV inicia este jueves 11 de setiembre, en 15 centros poblados de 10 departamentos. El primer punto se instalará en Ccatca, provincia de Quispicanchi (Cusco), donde más de 900 adultos mayores recibirán su subvención bimestral.

Conoce los puntos de pago

Los departamentos con mayor cantidad de usuarios que cobrarán bajo esta modalidad son: Puno (17 629), Apurímac (10 662), Cusco (6173), Cajamarca (5707) y Huánuco (3582).

La lista continúa con Piura (3375), La Libertad (3278), Arequipa (2629), Loreto (2526), Ayacucho (1416), Amazonas (1400), Lambayeque (904), Áncash (322), Lima (253) y Junín (127).

El despliegue de los carritos y avioncitos pagadores se llevará a cabo hasta el 22 de octubre. Las ETV cerrarán la campaña en el distrito de Capazo, provincia de El Collao (Puno).

Para conocer todos los puntos de pago y sus respectivas fechas, ingresar en el siguiente enlace: https://acortar.link/wOyZvf.