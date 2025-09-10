Óscar Villegas el técnico de Bolivia señaló que tienen los piés sobre la tierra y lucharán por el cupo al Mundial

Óscar Villegas el entrenador de la Selección de Bolivia, remarcó que tiene los pies sobre la tierra y que aún debe seguir trabajando para jugar el Repechaje y conseguir un cupo para la próxima Copa del Mundo del 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

«Estamos muy contentos, con los pies sobre la tierra, sabiendo que tenemos que seguir luchando y seguir creciendo. Es un grupo excepcional, son jugadores muy inteligentes», declaró el entrenador de 55 años tras la victoria 1-0 ante Brasil en la última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas.

Villegas elogió al Scratch, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, y lo calificó como un equipo de «muchísima jerarquía» al que sus dirigidos supieron controlar.

También reconoció que los suyos tuvieron minutos en los que sufrió «muchísimo» debido a las características del juego de Brasil y sus futbolistas, que «pueden cambiar un partido».

Villegas recordó que cuando llegó a dirigir a Bolivia, a mediados del año pasado, el equipo estaba en la última posición y con solo 3 puntos, y admitió que no se «imaginaba» que al término de este camino aún pudiera pelear por un cupo al próximo Mundial.

«Cuando empecé (en el partido) contra Venezuela no me lo imaginaba, no me veía aquí. Me veía trabajando con mi cuerpo técnico para conseguir una transformación en el fútbol boliviano. Recién he creído hace dos fechas que podíamos llegar al repechaje», enfatizó.

Bolivia jugará partidos amistosos en octubre contra las selecciones de Rusia y Jordania. La repesca se definirá en un hexagonal intercontinental que se jugará en marzo próximo en las ciudades de Guadalajara y Monterrey-México, con la participación de una selección de África, una de Asia, otra de Oceanía y dos de la Concacaf.