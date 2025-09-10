Natalia Lafourcade se alista para sus shows en el Auditorio Nacional y la transmisión global de cancionera: un canto a nuestras raíces

El concierto del 11 de septiembre será transmitido en vivo a través de las cuentas oficiales de Instagram y Facebook de Natalia Lafourcade y permanecerá disponible por 24 horas.

Natalia Lafourcade regresa a México con un proyecto profundamente simbólico – Cancionera: Un Canto a Nuestras Raíces, una serie de conciertos en el Auditorio Nacional los días 9 y 11 de septiembre (completamente agotados) y 7 de octubre, donde presentará su más reciente álbum, Cancionera (2025).

Fiel al espíritu con el que fue concebido el disco, Natalia Lafourcade interpretará Cancionera “como fue grabado” reuniendo sobre el escenario a 9 músicos en una verdadera fiesta sonora. Entre los invitados especiales se destacan El David Aguilar y Adan Jodorowsky (colaborador y productor del álbum respectivamente), quienes se sumarán a esta celebración de la música como espacio de encuentro y resistencia cultural.

El concierto del 11 de septiembre será transmitido en vivo a través de las cuentas oficiales de Instagram y Facebook de Natalia Lafourcade, y permanecerá disponible por 24 horas para que audiencias de todo el mundo puedan ser parte de esta experiencia en sus hogares con sus familias y amigos.

Estos conciertos y su transmisión global llegan en un momento decisivo para las comunidades latinas, donde la música se convierte en un vehículo de unión. Tras una de las giras más demandantes de su carrera —con 36 shows en lo que va de 2025 y en pleno proceso de maternidad—, Natalia Lafourcade ofrece este espectáculo como una ofrenda a su público.

“Transmitir este concierto al mundo es una forma de tender raíces que conectan más allá de las fronteras, una celebración de lo que fuimos y de lo que somos”.

Natalia Lafourcade

Figura esencial de la escena musical mexicana actual, Natalia Lafourcade ha sabido fusionar géneros tradicionales con sonidos contemporáneos, explorando la identidad cultural de México y conectando con audiencias diversas. Durante la última década, su trabajo ha buscado restaurar el tejido social a través del arte, sembrando en nuevas generaciones el amor y respeto por nuestras raíces.

