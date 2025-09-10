Integridad Democrática proclama al General (r) Wolfgang Grozo como precandidato presidencial

En medio de una ceremonia realizada en el Restaurante Royal, el partido político Integridad Democrática oficializó la proclamación del General FAP (r) Wolfgang Grozo como su precandidato a la Presidencia de la República.

El evento congregó a más de 400 personas, entre dirigentes, militantes, simpatizantes e invitados especiales, marcando así el inicio formal de la precampaña electoral de la agrupación. Durante la velada, además, se presentó la nueva identidad gráfica del partido, un emblema renovado que, según sus organizadores, refleja los valores de decencia, eficacia y valentía.

En su discurso, Grozo subrayó la necesidad de una transformación integral en el país, poniendo énfasis en la urgencia de contar con líderes capaces de gobernar con integridad y compromiso.

“Hoy damos el primer paso hacia una renovación política, económica, social y moral que el Perú exige con urgencia”, afirmó.

Asimismo, destacó que su propuesta se centra en impulsar una justicia social real, el desarrollo de todas las regiones y la generación de oportunidades sin exclusión.

Por su parte, los voceros del partido recordaron que Integridad Democrática nació como respuesta a la crisis de representación política y tiene como objetivo devolver la confianza a los ciudadanos, ofreciendo una opción ética, transparente y orientada al servicio del país.