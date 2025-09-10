Fernando Batista fue cesado como entrenador de Venezuela tras no lograr llegar al Repechaje

Después de que Nicolás Maduro pidiera una «restructuración del cuerpo técnico», la Vinotino comunicó que el entrenador argentino no continuará en el cargo tras no poder llegar al Repechaje para el Mundial 2026. «Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo», afirmó el Bocha.

Fernando Batista dejó de ser el entrenador de Venezuela luego de caer goleado ante Colombia por 6-3, de local y en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, que sentenció la chance del seleccionado de clasificar al Mundial 2026.

«La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo», explica el comunicado de Venezuela, en el que «reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados».

Pese a esta definición, desde la Federación aseguran que «es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación».

Batista, por su parte, realizó un posteo en las redes sociales en el que asegura que la decisión fue «de común acuerdo» y afirmó que «el objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y no lograrlo nos lleva a dar un paso al costado. Lo hago con la convicción de que esta decisión es lo mejor para que la Selección pueda seguir buscando su camino».

Además de agradecer a la Federación y al presidente, Jorge Giménez, el Bocha valoró «especialmente la disciplina y el compromiso de los jugadores para defender la camiseta de la Vinotinto en todo momento», mientras que manifestó sentirse «siempre el respaldo y la pasión de una hinchada que merece lo mejor». (Fuente: T Y C Sports).