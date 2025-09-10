Comerciantes del Mercado Minorista marchan contra Rafael López Aliaga

Cuatro mil comerciantes se movilizarán desde el Mercado Minorista hasta la Municipalidad de Lima este jueves a primera hora para lo que califican como un “desalojo disfrazado”.

Cuatro mil comerciantes del Mercado Minorista Nº1 (ubicado en La Victoria) marcharán a la Municipalidad de Lima para reclamar por un desalojo disfrazado de remodelación del establecimiento y bajo una ley que no es la que se debe aplicar en los casos de mercados municipales.

Según dijeron, el objetivo de esta movilización es exigir que la Municipalidad de Lima cumpla con lo dispuesto en la Ley 26569 -Ley de Privatización de Mercados de Abastos, la cual establece que estos espacios deben ser adjudicados a favor de sus propios comerciantes, otorgándoles la administración, modernización y mantenimiento del local.

PREPOTENCIA EDIL

Un hecho que consideraron prepotente de parte del alcalde Rafael López Aliaga es que planea trasladar a los 4 mil comerciantes al Parque Del Migrante, mientras repara puestos y algunos espacios del Mercado Minorista.

Sin embargo los comerciantes solo regresarían si compran los puestos a 30 mil y 100 mil dólares. Cosa que es impagable.

Asimismo expresaron su preocupación y rechazo ante lo que califican como una falta de transparencia y ausencia de diálogo previo por parte de la Municipalidad de Lima y la empresa concesionaria Invermet.

“Estamos ejerciendo un derecho que la ley ya nos reconoce. Exigimos que se cumpla la privatización del Mercado Nº1 y que la remodelación se realice con participación directa de los comerciantes, no con proyectos improvisados o fideicomisos sin estudios técnicos”, manifestó el Sr. Ronald Amaro Silva, presidente de la Asociación de Comerciantes Sr. De Los Milagros del Mcdo. Minorista.