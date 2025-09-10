Carlos Álvarez lamenta la partida de su amigo el periodista Jaime Chincha

El reconocido humorista Carlos Álvarez expresó su pesar por el fallecimiento del periodista Jaime Chincha. A través de sus redes sociales, Álvarez lamentó la repentina muerte de su amigo, quien partió a causa de un paro cardíaco.

«Descansa en paz querido amigo. quedó nuestra entrevista pendiente. vuela alto», escribió Álvarez, quien compartió un emotivo recuerdo de cuando lo imitaba. Según el humorista, a Chincha le gustaba mucho su imitación. «Jamás se molestó por su imitación, más bien estaba contento por la imitación que le realicé. Vuela alto Jaime, un abrazo grande donde estés», agregó.

Además de su despedida a Chincha, Álvarez abordó los rumores sobre su carrera artística y sus aspiraciones políticas. El humorista señaló que, si fuera elegido candidato a la presidencia en diciembre, el show «El candidato soy yo» podría ser su última presentación después de 42 años de carrera. «Tendría que dejar mi labor artística, cosa que me llena de nostalgia. El candidato soy yo podría marcar un antes y un después en mi vida», afirmó.

Al ser consultado sobre cuándo se enfocaría en la campaña electoral, Álvarez explicó que las elecciones internas en los partidos son en diciembre, un punto de partida para los candidatos ya proclamados.

Finalmente, sobre la Teletón, el artista indicó que aún no ha sido invitado, pero que siempre colabora con la causa, participe o no en el evento.