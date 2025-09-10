Brasil se queja ante Conmebol por Bolivia y localía en El Alto

La Selección de Brasil además de sentir la altura en El Alto, sufrió tratos inapropiados en su estadía para el partido ante Bolivia (0-1), tanto así que el presidente de la Confederación de Fútbol de ese país (CBF), Samuel Xaud, expresó su molestia y anunció que entablará una queja formal ante la Conmebol por este tema.

“Lo que pasó aquí es triste. Vinimos a jugar al fútbol, ​​y lo que vimos desde que llegamos fue completamente antideportivo. Incluso a esta altitud de 4 mil metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los pasapelotas, sacando los balones del campo y metiéndolos en él. Fue un auténtico desastre“, dijo Xaud.

“No es lo que esperamos del fútbol mundial ni del fútbol sudamericano. Lo que queremos es crecer aún más. Este tipo de actitud, sobre todo jugando en la altura, es difícil, sobre todo cuando se juega con 14 hombres en la cancha. Espero que la Conmebol tome medidas, precisamente porque tenemos todo registrado. Esto no puede pasar; es absurdo” finalizó.