Beca 18: En más de 11 800 colegios en todo el país hay potenciales becarios

Al menos 67 400 escolares de quinto de secundaria cumplen los requisitos para inscribirse para dar el Examen Nacional de Preselección (ENP). También pueden participar egresados del colegio.

El Pronabec, del Minedu, insta a los directores y docentes de los colegios a nivel nacional a involucrarse decididamente en promover la inscripción de sus alumnos.

Lima, 10 de setiembre de 2025. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, identificó a 11 848 colegios en todo el país que tienen escolares que cumplen con los requisitos para inscribirse a Beca 18, con lo cual podrán estudiar una carrera profesional con todos los gastos cubiertos.

En estos centros educativos hay 67 461 estudiantes de quinto año de secundaria que cumplen con las condiciones para cuatro de las 10 modalidades disponibles. En este caso aplican para la modalidad Ordinaria, que exige tercio superior y acreditar pobreza o pobreza extrema; Vraem o Huallaga, que requiere tercio superior y estudiar en esos ámbitos locales; o la modalidad para Comunidad Nativa Amazónica (CNA), cuyo requisito principal es pertenecer a medio superior.

Las regiones en las que se identificaron más colegios con estudiantes con el perfil para Beca 18 son Lima (2322), Cajamarca (1006), Piura (761), La Libertad (727) y Loreto (634).

Del top 10 de estas instituciones educativas con más potenciales becarios a nivel nacional, destacan las regiones de Junín con el colegio emblemático Francisco Irazola y la I.E. Rafael Gastelua, ambos de la provincia Satipo; en Piura, el colegio emblemático San Miguel y el colegio Federico Villarreal; en Huánuco, el colegio emblemático Gomez Arias Dávila en la provincia Leoncio Prado.

Ante esta evidencia, Pronabec realiza constantemente capacitaciones con actores educativos, como directores y docentes de secundaria, para promover Beca 18 en colegios a nivel nacional.

“Conscientes de que son nuestros principales aliados para llegar a los jóvenes que por motivos económicos no pueden acceder a estudios superiores, los hemos sumado como una suerte de brigada y se han comprometido en difundir esta beca. Instamos a los directores y docentes de los colegios a nivel nacional a involucrarse decididamente en promover la inscripción de sus alumnos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP), principal filtro para acceder a Beca 18”, señaló la directora ejecutiva del Pronabec, Alexandra Ames.

Las inscripciones para el proceso 2026 de Beca 18 inició el lunes 8 de setiembre y culminará el domingo 5 de octubre (23:59 horas). Además de los escolares de quinto de secundaria, también pueden participar egresados del colegio. Son 10 modalidades a las que se pueden aplicar, cada una con requisitos específicos en cuanto a la edad y nivel de rendimiento académico.

Para más información sobre Beca 18-2026, ingresar a la página web https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/. Además, seguir el canal de Facebook del Pronabec, llamar a la línea gratuita 0800 000 18, a la central telefónica (01) 612 8230 o escribir al WhatsApp institucional 914 121 106.