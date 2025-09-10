Alianza solicitó a CONAR cambio de árbitro Diego Haro pata su partido ante Garcilaso

Mediante una carta a la Conar, Alianza Lima informó que habían pedido que Diego Haro ni Augusto Menéndez los dirija en lo que resta del 2025, y tras conocer que Haro fue designado como juez principal para el partido del sábado en Matute ante Garcilaso, pidieron un cambio inmediato.

En el escrito, se indicó: «Esto nos genera más que solo extrañeza, al punto de considerar que esta designación puede ser interpretada adrede y en perjuicio hacia nuestro club. Esto condiciona para el desarrollo de un juego limpio y afecta la competencia en el campeonato».