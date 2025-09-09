Venezuela cayó goleado por Colombia 6-3 en Maturín y se quedó sin Repechaje

Tenía todo para ir al Repechaje y no lo pudo aprovechar. La Selección de Venezuela cayó en Maturín ante Colombia 6-3 y permitió con ese resultado en contra, que Bolivia lo pase en la tabla de posiciones (18-20) y ser los del “Altiplano” quienes buscarán un cupo al Mundial 2026. El árbitro fue el brasileño Wilton Sampaio.

El colombiano Luis Suarez fue el artillero al marcar cuatro goles (42’. 50’. 59’ y 67’), Yerry Mina (10’) y John Córdoba /78’) los dos restantes. Por la “Vinotinto” que estuvo dos veces arriba marcaron Telasco Segovia (3’), Josef Martínez (12’) y Salomón Rondón(76’ ).

ALINEACIONES

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Navarro (Keisy); Segovia (Cásseres), J. Martínez (Savarino), Bello (Murillo), Soteldo; Rondón y J. Martínez. DT: Batista.

COLOMBIA: .Mier; Muñoz, Sánchez, Mina, Angulo; Ríos, Lerma (Portilla), Castaño (Arias); James (Quintero), Suárez (Córdoba) y Díaz. DT: N. Lorenzo.

ÁRBITRO: Wilton Sampaio (Brasil)

ESCENARIO: Estadio Monumental de Maturín