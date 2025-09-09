Sin Bandera celebrará sus 25 años en el Perú!

El dúo más emblemático de la balada pop en español celebrará sus 25 años de trayectoria en el Perú con nuevo álbum y los clásicos de siempre.

Su escala está programada para el próximo 28 de Marzo en Multiespacio Costa 21 y formará parte de un viaje emotivo y de nostalgia pero también de temas frescos en el marco de su gira denominada “Escenas Tour”.

Con 25 años de trayectoria, millones de discos vendidos, giras que han recorrido el mundo y canciones que se han convertido en himnos generacionales, SIN BANDERA también alista su séptimo álbum de estudio del cual se estrenará la punta de lanzamiento a finales de este 2025.

Con este nuevo material discográfico, Leonel García y Noel Schajris, marcarán el inicio de una etapa inolvidable en su carrera, reafirmando la esencia romántica y profunda que caracteriza al dúo, con letras y melodías capaces de tocar el corazón de sus seguidores.

“Estos 25 años han sido un viaje lleno de canciones, historias y momentos irrepetibles. Queremos agradecer a nuestro público por acompañarnos siempre, y este nuevo álbum es nuestra forma de devolverles todo ese amor”, esta gira es especial porque este disco es muy especial, y marca el comienzo de una nueva era en nuestro grupo “ comentaron Leonel y Noel.

Es preciso enfatizar que el dúo mexicano recorrerá los grandes éxitos que han acompañado la vida de millones de personas como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Que lloro”, “Mientes tan bien”, “Sirena”, “Suelta mi mano”, “En esta no”, además de presentar sus nuevas composiciones que, como siempre, llevarán el sello inconfundible de sus voces y su complicidad musical.

La pre-venta para adquirir los tickets para celebrar junto a SIN BANDERA estará disponible del 10 al 17 de Septiembre con un 20% de descuento con cualquier tarjeta de crédito en la plataforma digital y en los módulos físicos de Teleticket.

Los precios pre-venta van desde s/.358 nuevos soles Zona 25 años, s/.299 Platinum, s/.223 Vip, hasta s/.149 General.