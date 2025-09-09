Sigue la persecución contra Betssy Chávez

ZORAIDA ÁVALOS insiste en medida restrictiva pese a cuestionamientos del Tribunal Constitucional.

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó al Poder Judicial que se imponga impedimento de salida del país por un año contra la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

La medida, impulsada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera, se suma a la acusación por presunto delito de rebelión en agravio del Estado peruano, en un proceso que la defensa de la exjefa del gabinete ha calificado como una constante persecución política.

El pedido llega apenas cuatro días después de que el Tribunal Constitucional ordenara la excarcelación de Chávez al comprobar

una “flagrante vulneración del derecho a no padecedetenciones arbitrarias”.

El TC recordó que la ex premier estuvo encarcelada luego de vencido el plazo legal de prisión preventiva, y cuestionó duramente a la Fiscalía por solicitar su prolongación al filo del vencimiento, calificando dicha práctica de “inveterada y preocupante”.

Pese a este pronunciamiento, la excongresista continuará enfrentando el juicio oral bajo comparecencia simple, en libertad, mientras se resuelve la acusación de coautoría en rebelión. Para sus allegados, la nueva medida restrictiva confirma la intención de mantenerla bajo presión judicial, incluso después de que el máximo intérprete de la Constitución señalara irregularidades en su detención.