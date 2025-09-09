Selección Peruana se despidió con derrota ante Paraguay 1-0 y terminó penúltimo en la tabla

CARLOS HIDALGO
Triste final. La Selección Peruana se despidió de las Clasificatorias Sudamericanas con una derrota 1-0 ante la ya clasificada Paraguay, ante unos 15 mil espectadores que acudieron al Estadio Nacional. Penúltimo con 12 puntos también significó la salida del técnico Óscar Ibáñez, el tercero que tico la Bicolor en este proceso frustrado de ir al Mundial 2026.
Un partido con pocas ocasiones de gol. Los guaraníes presentaron un equipo mezclado entre titulares y suplentes, supieron aprovechar una de las pocas ocasiones de gol en el arco de Gallese para llevarse el triunfo. Perú otra vez no rindió una buena actuación, con bajo nivel de varios de ellos, casos Advíncula, Peña y el mismo Yotún.
En el complemento Renato Tapia a los 67’ sacó un derechazo con aroma de gol que obligó al golero Gil a desviar el balón al corner. El gol llegó a los 81’ cuando el ingresado Cáceres sacó un centro y Galarza tras parar de pecho el balón mandó un remate al primer poste de Gallese y mandarla a la red. Con ese tanto, Paraguay no solo ganó, sino que rompió el récord de no vencer en Lima en una Clasificatoria.
ALINEACIONES
PERÚ: Gallese; Advíncula (Sonne), Zambrano, Garcés (Noriega), López; Tapia, Peña, Yotún (Concha); Quevedo, Ramos y Cabrera (Quevedo). DT: O. Ibáñez.
PARAGUAY: Gil; Velázquez (Cáceres), G. Gómez, Alderete, Sandez; D. Gómez (Ojeda), Bobadilla, Sosa, Romero (Galarza); Sanabria (Ábalos)y Martínez (Kaku). DT: G. Alfaro.
ÁRBITRO: Maximiliano Ramírez (Argentina)
ESCENARIO: Estadio Nacional de Lima