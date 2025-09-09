Pucusana: extranjero asesinó de un balazo en la cabeza a un pescador

Un ciudadano venezolano asesinó de un balazo en la cabeza a Francisco Navarro Rodríguez cuando se encontraba en la afueras del salón blanco del distrito de Pucusana, el pasado siete de septiembre.

De acuerdo a las investigaciones policiales, el joven Francisco Navarro se encontraba discutiendo con su enamorada en las afueras del salón blanco del distrito de Pucusana y de pronto el extranjero intervino en la discusión, aparentemente motivado por la preocupación de que Francisco estuviera golpeando a la mujer.

Es en ese instante ambos se agarran a golpes y el extranjero enfurecido se retira y se dirige a su cuarto que alquila cerca del lugar, pero regresa con un arma y le dispara en la cabeza ocasionándole su muerte. Luego emprende la fuga.

Personal de serenazgo acudió al lugar del crimen y auxilio a la víctima y lo trasladaron al centro de salud más cercano, pero fue demasiado tarde porque Francisco Navarro murió en el trayecto.

Vecinos exigen seguridad

Los vecinos denunciaron que se encuentran cansados e indignados por la inseguridad que existe en el distrito de Pucusana debido a que no es la primera muerte que ha ocurrido en la zona y tanto la Policía como el alcalde no hacen nada. Además protestan por la llegada de varios extranjeros que han empezado a extorsionar y cobrar cupos a los pescadores y dueño de bodega.

La Policía y el Ministerio de Pucusana investiga las circunstancias que rodearon el crimen. La comunidad de Pucusana se encuentra conmocionada por este violento suceso y exige justicia para la víctima y su familia.