Poder Judicial: nueva sede judicial de Santa Rosa y Ancón beneficiará a más de 200 mil habitantes de zona norte de Lima

Infraestructura fue inaugurada por el consejero Johnny Cáceres Valencia en representación de la Presidenta del Poder Judicial

La Corte Superior de Puente Piedra-Ventanilla puso al servicio de la población de Ancón y Santa Rosa, una moderna sede judicial, ubicada en esta última jurisdicción, la cual beneficiará a más de 200 mil usuarios judiciales de ambos distritos limeños.

Este acontecimiento fue liderado por el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) y responsable del Programa Presupuestal 0067 (Celeridad en los procesos judiciales de Familia), Johnny Cáceres Valencia, en representación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.

“Con esta nueva sede reafirmamos nuestra misión de acercar la justicia a las personas, derribando barreras y reduciendo diferencias, para que cada ciudadano encuentre un servicio eficiente y humano”, expresó Cáceres Valencia.

Señaló que el nuevo edificio representa una decisión estratégica que busca brindar mejores condiciones de atención a las personas usuarias, así como un entorno seguro y adecuado para jueces, juezas y personal.

Este local está ubicado en la avenida Alejandro Bertello Mz. J, Lt. 18, Urbanización Coovitiomar, distrito de Santa Rosa, y tiene cuatro niveles, construido sobre un área total de 693,11 metros cuadrados.

Órganos jurisdiccionales

Cáceres Valencia informó que en estas instalaciones funcionarán cuatro órganos jurisdiccionales permanentes: uno en materia de familia, dos penales y uno de paz letrado (mixto).

Agregó que la labor de estos juzgados es esencial, pues abordan asuntos que afectan la seguridad, el bienestar y la vida cotidiana de las personas, desde la protección de los niños, niñas y adolescentes hasta violencia familiar, así como procesos penales.

Destacó que esta sede, que antes funcionó en otro local, entre enero y julio de este año, registró 1 mil 100 expedientes ingresados con un índice de admisión del 97 %, y en este mismo periodo fueron resueltos 1 mil 170.

“Esto significa que ha tenido un nivel resolutivo del 91 %, estos no son simples números, son historias de vida que encontraron en el Poder Judicial una repuesta rápida, oportuna y justa”, remarcó.

Asimismo, resaltó que el 67 %, más de la mitad, de los casos existentes en esta sede corresponde a la materia de familia, lo que evidencia que los órganos especializados de familia deben responder con sensibilidad y eficacia a estos conflictos cotidianos.

“Estos casos no pueden demorar mucho tiempo, años, tiene que ver una respuesta oportuna; por eso, mi invocación a los jueces y juezas, conocedores de su sensibilidad humana, va a propiciar que la ciudadanía de Ancón y Santa Rosa sea beneficiada de manera oportuna y justa”, refirió.

El magistrado, asimismo, expresó su confianza de que en la Corte de Puente Piedra-Ventanilla se implementará el modelo de la oralidad en los procesos de familia, para los casos de tenencia y régimen de visita, y se resuelvan en plazos breves.

“Si un proceso normalmente demora entre un año, y año y medio para saber el régimen de visita y la tenencia de un menor, con la oralidad en algunas cortes están demorando entre 21 días y menos de un mes, esa es la respuesta que quiere el ciudadano”, sostuvo.

Atención especial

Por su parte, la titular de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla, Ana Vásquez Bustamante, en su discurso señaló que la población de Ancón y Santa Rosa merece una atención especial.

La magistrada sostuvo que desde el inicio de su gestión asumió el compromiso de buscar un inmueble que cuente con la infraestructura ideal para brindar un servicio de calidad, con seguridad, de fácil acceso y con tecnología.

“Estamos convencidos de que el esfuerzo invertido será recompensado con indicadores de producción más altos y, sobre todo, con la satisfacción de que cada ciudadano sienta que ha encontrado una justicia pronta, justa y oportuna”, señaló.

A la actividad también asistieron el alcalde de Santa Rosa, George Robles Soto, juezas, jueces, personal jurisdiccional y administrativo de la referida corte, así como autoridades locales de diversas dependencias públicas.