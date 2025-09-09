Poder Judicial dictó detención preliminar contra red criminal que exigían cupos a transportistas y asesinaban a los choferes

El Poder Judicial dictó 10 días de detención preliminar contra 20 presuntos integrantes de una banda criminal vinculada al «Tren de Aragua» que se dedicarían a extorsionar y pedir cupos a las empresas de transportes para que los dejen transitar en caso de negarse asesinaban a los choferes.

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso esta medida contra los detenidos durante el operativo realizado esta madrugada contra los presuntos integrantes de la organización criminal autodenominada ‘Los Occidentales’ o ‘Los Gallegos’, vinculada al ‘Tren de Aragua’.

La jueza Lorena Sandoval Huertas, dispuso también el descerraje de 33 inmuebles ubicados en Lima, Callao, Arequipa, Tumbes, así como un ambiente del centro penitenciario San Judas Tadeo en Huacho, relacionados con la investigación. Así lo informó el Poder Judicial en su cuenta oficial de ‘X’.

Esta magistrada dispuso, también, la incautación y registro de los referidos inmuebles con fines de decomiso de dinero, armas, equipos telefónicos (memorias internas y externas), dispositivos de almacenamiento (chips), memorias USB y equipos de cómputo (laptop, tablets, etc.).

Cabe señalar que los presuntos integrantes de esta organización extorsionan a propietarios, representantes, trabajadores y choferes de las empresas Aquarius Express, Expreso Internacional Turismo Central, Vía Unoo, Etnolsa, Mandarino, Translima, Edmosa, Palomino, Waybus y Gaza

A estas empresas se les exigía el cobro de cupos extorsivos para que los dejen transitar y, en caso de no realizar el pago, asesinaban a choferes y luego enviaban los videos a los grupos de conductores, de lo cual obtenían ganancias exorbitantes a su favor.

De acuerdo con los hechos investigados, la presunta organización criminal ejecuta acciones delictivas que están causando zozobra en nuestro país (extorsiones, muertes violentas, etc.), lo cual genera un clima de violencia y la desestabilización de la economía peruana.