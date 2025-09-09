PNP detiene a más de 20 miembros de la banda criminal ‘Desa II’: Extorsionaban a transportistas

PNP detiene a más de 20 miembros de la banda criminal ‘Desa...



La Policía Nacional, en un megaoperativo simultáneo logró la desarticulación y captura de más de 20 presuntos miembros de la banda ‘Desa II’ dedicada a extorsionar a empresarios, transportistas y clínicas.

Esta madrugada, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, concretó un megaoperativo en Arequipa, Lima y Tumbes que logró desarticular la banda criminal ‘Desa II’.La organización criminal venía extorsionando a los propietarios de negocio con videos donde mostraban armas y explosivos.

El operativo contó con la participación de más de mil efectivos policiales y se logró la captura de al menos 24 presuntos integrantes de la organización criminal, informó el ministro del Interior, Carlos Malaver. La mayoría de detenidos, indicó, sería de nacionalidad venezolana, incluido el líder de la banda

“Este sujeto habría venido a reorganizar la estructura tras la caída de Desa 1. El comportamiento criminal es dinámico, pero el Estado responde con firmeza”, aseguró Malaver.

Se intervinieron 32 propiedades en tres regiones y una celda en el penal de Huacho. Como resultado, se congelaron 50 cuentas con unos 20 millones de soles de posible origen ilegal. El ministro del Interior, Carlos Malaver, confirmó que se logró la captura de más de 20 sujetos.

Operativo simultáneo

La intervención se llevó a cabo desde horas de la madrugada de este martes 9 de septiembre. Malaver detalló que el megaoperativo contó con la participación de 600 efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes allanaron 32 inmuebles, inclusive un pabellón del penal de Huacho.

«Integrada por ciudadanos extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana y algunos peruanos, quienes se han unido con una voluntad criminal con la finalidad de realizar labores de extorsión y actividades de sicariato habiéndole quitado la vida a varios conductores de diversas empresas de transporte», informó.

Además señaló que se detuvieron hasta a 26 personas, entre las que se encontraría el presunto cabecilla de la banda. La organización estaría implicada en ataques a empresarios, clínicas, comercios y hasta a transportistas.

Organización recaudó más de 22 millones

La organización ‘Desa II’ recaudó en un año y medio más de 22 millones de soles gracias a las extorsiones que realizaban. Según las investigaciones preliminares, el dinero provenía de empresas fachada que usaban la modalidad del «pitufeo» para desviar fondos.



«Este dinero ingresaba de manera ilícita, salía hacia las ciudades del Ecuador y Colombia, y posteriormente llegando a Venezuela hacían el retorno para aparentar su licitud», dio a conocer.

Asimismo, contó que se trata de miembros de las organizaciones desarticuladas que se reagrupan, pues ‘Desa II’ viene de ‘Desa I’, y buscaban retomar el poder donde anteriormente operaban.

«Implantan un desprecio total por la vida, porque ejecutan personas para poder generar ese miedo, ese estado de vulnerabilidad para que puedan acceder a sus requerimientos patrimoniales», especificó.

El ministro exhortó a los empresarios y transportistas extorsionados por esta red criminal a que presenten sus denuncia para esclarecer más hechos de sangre.

Por su parte, la Fiscalía informó que ‘Desa II’ está vinculada a la organización transnacional ‘Tren de Aragua’. Según la tesis fiscal, la banda actuaba en distritos de Lima Norte.

«La organización criminal se habría infiltrado en grupos de WhatsApp de las empresas agraviadas con el fin de exigir, bajo amenazas de muerte, pagos diarios y/o semanales de dinero».

Se intervinieron 32 propiedades en tres regiones y una celda en el penal de Huacho. Como resultado, se congelaron 50 cuentas con unos 20 millones de soles de posible origen ilegal.

Durante el operativo se incautaron vehículos, equipos tecnológicos, explosivos y teléfonos celulares, además de documentación relevante.