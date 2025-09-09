Perú se consagra como uno de los mejores en Astronomía y Astronáutica.

Escolares que con mucho orgullo representaron al Perú en la OLAA 2025 (Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronautica) realizada en Brasil traen con mucho orgullo medallas de plata. Con esto el Perú se consagra como el segundo mejor país en lo que a estudios de Astronomía y Astronautica se refiere.

Alexander Valencia, Jesús Yataco y Rafael Zapata Castro, alumnos becados del Colegio Prolog en Villa María del Triunfo, han demostrado con su gran esfuerzo, su deseo de dejar el nombre del Perú en alto.

Hoy arribaron al aeropuerto Jorge Chávez en horas de la mañana y fueron recibidos por sus padres con su pan con chicharrón, sellando así un recibimiento lleno de emociones.

Nuestros hijos representan todo ese empeño que ponemos los peruanos día a día, vivimos una constante lucha en esta dura realidad. Yo soy chófer de combi y cada día pienso en los logros de mi hijo y eso me da fuerzas para salir con entusiasmo a trabajar, esperando no caer en las garras de la delincuencia y volver a casa para abrazar a mi familia., manifiesta muy emocionado el Sr Valencia, padre de Alexander.