Pakistán que dirige Nolberto Solano cayó ante Omán 1-0 y quedó eliminado de la Copa Asia Sub 23

No le liga una. Por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Asia Sub 23, la Selección de Pakistán, dirigida por el técnico peruano Nolberto Solano, perdió por 1-0 ante Omán, y quedó eliminada en primera fase.

El gol de Turki Abdullah Bait Rabia a los 16’ de juego, fue suficiente para que Omán se lleve los tres puntos y la victoria. Pakistán sufrió su tercera derrota en igual cantidad de partidos para el equipo dirigido por Solano, que se quedó sin punto alguno y una diferencia de menos nueve.

Debutaron con una goleada recibida a manos de Irak 8-1, y en el segundo partido cayeron frente a Camboya 1-0. Solano deberá hacer un trabajo arduo, para intentar elevar el nivel futbolístico de Pakistán, para lo cual fue contratado y deberán tener paciencia a fin de buscar logros en un mediano tiempo.