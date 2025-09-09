Municipalidad de Ancón regaló más de medio millar de desayunos para fomentar la votación por Perú en concurso de Ibai contra Venezuela

La iniciativa de la Municipalidad de Ancón busca fomentar la votación por Perú en esta competencia viral.

En un gesto que combinó gastronomía, identidad nacional y participación digital, la Municipalidad de Ancón se sumó al entusiasmo por el Mundial de Desayunos organizado por el streamer Ibai Llanos, regalando más de 500 panes con chicharrón y café a vecinos que apoyen a Perú en esta recta final contra Venezuela.

El evento se realizó el martes 9 de septiembre en el Campo Deportivo Primavera, desde las 10 a.m. se vivió una verdadera fiesta de sabor y orgullo patrio. La iniciativa buscó reforzar la identidad cultural y promover la participación ciudadana en esta competencia internacional que enfrenta nuestro tradicional pan con chicharrón peruano contra las arepas venezolanas.

El alcalde Samuel Daza Taype destacó: “Esta actividad no solo celebra nuestra gastronomía, sino que une a la comunidad en torno a lo que nos representa como peruanos.”

La iniciativa de la Municipalidad de Ancón, al igual que la de otros distritos de Lima, busca fomentar la votación por Perú además la participación y el orgullo nacional en esta competencia viral.

Esta campaña fue todo un éxito, donde cientos de vecinos de Ancón votaron por el pan con chicharrón, reafirmando su lugar como símbolo de sabor y tradición.