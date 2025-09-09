La Docencia y la Medicina Familiar Comunitaria en favor de sus pacientes

En este evento que llenó el Auditorio Institucional, se habló del «Síndrome de Fragilidad» que congregó a médicos y todo el equipo de profesionales de la salud del hospital.

Estas sesiones se realizan cada miércoles a primera hora de la mañana, congregan a jefes, docentes, residentes e internos, brindan conocimiento científico y optimizan la atención de nuestros pacientes.

Como parte del equipo de Medicina Familiar del HLEV, la Dra. Giovanna Paiva Hurtado enfocó en su ponencia la fragilidad como un estado de disminución de las reservas funcionales y mayor vulnerabilidad.

Indicó que esta fragilidad altera el metabolismo junto con respuestas anormales al estrés: «característicamente encontramos agotamiento, debilidad, lentitud, inactividad física y pérdida de peso», explicó la expositora, dirigiendo sus recomendaciones a los actores de la atención hospitalaria y repercutiendo en los gestores para la toma de decisiones en relación a la implementación de cuidados geriátricos para nuestra población de Ate Vitarte.