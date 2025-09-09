KTM amplia su portafolio en Perú con la nueva familia 390

Cuatro versiones especializadas llegan al mercado: 390 Adventure R, 390 Adventure X, 390 Enduro R y 390 SMC R Supermoto

KTM anuncia la llegada al Perú de la renovada familia 390, una gama que incorpora cuatro versiones con enfoques distintos: Adventure R, Adventure X, Enduro R y SMC R (Supermoto). Con este lanzamiento, la marca austríaca amplía su portafolio de media cilindrada y reafirma su liderazgo en tecnología, versatilidad y el ADN READY TO RACE que la caracteriza.

Bajo el paraguas de campaña “STOP GROWING UP”, la marca busca reflejar el espíritu juvenil de estas motocicletas. En un mundo donde a los jóvenes siempre se les dice que «es hora de madurar». KTM considera todo lo contrario: que es hora de DEJAR DE CRECER y estas motocicletas son las herramientas perfectas para detener el proceso de envejecimiento mental, comprendiendo que “ESTÁ EN TI y solo tienes que DEJARLO SALIR”.

Esta gran idea se basa en la verdad humana de que los nuevos y jóvenes motociclistas son audaces y valientes, con ansias de libertad y descubrimiento. Estas nuevas motocicletas ofrecen acceso a un mundo de libertad y emoción. Sirven como un llamado a la acción, invitándolos a abandonar la responsabilidad y, en cambio, a abrazar la emoción de la juventud. Ya sean jóvenes motociclistas o simplemente nuevos motociclistas que desean redescubrir la emoción y el desenfreno de su juventud pasada. La idea general se aplica a las cuatro nuevas motos de la gama, permitiendo ligeras variaciones en los detalles de ejecución para adaptarse al uso específico de cada modelo, sin perder la gran idea compartida.

Nueva plataforma

Todas las versiones comparten la nueva plataforma LC4c, un motor monocilíndrico de 399 cc refrigerado por líquido, que entrega 45 HP y 39 Nm de torque, asociado a una caja de seis marchas con opción de instalación de quickshifter+. La ligereza del conjunto, el embrague antirrebote PASC y el nuevo chasis multitubular de tercera generación garantizan un equilibrio entre agilidad, rigidez y seguridad, al que se suma un paquete electrónico de última generación que incluye ABS Bosch 9.3 MP, control de tracción sensible al ángulo de inclinación y, en algunos modelos, modos de conducción configurables.

“Con la llegada de estas versiones, KTM responde a lo que buscan los motociclistas peruanos: motos especializadas, robustas, con tecnología premium y listas para recorrer desde la ciudad hasta las rutas más extremas en todas las regiones del país”, comentó Federico Pendavis, brand manager de KTM en Perú.

La KTM 390 Adventure X se presenta como la opción más accesible, una polivalente ideal para quienes buscan una moto práctica para la ciudad y escapadas ligeras fuera de pista. Incorpora ruedas de aleación 19”/17”, neumáticos mixtos, suspensión WP APEX de 200 mm y 2 modos de conducción —Street y Offroad—, junto a un tablero LCD de 5” con conectividad Bluetooth, que concentra lo esencial para el piloto.

Por su parte, la KTM 390 Adventure R es la más equipada para la exploración offroad, con suspensiones WP APEX XPLOR regulables y 230 mm de recorrido, llantas de radios 21”/18” y neumáticos Mitas Enduro Trail E07+ que aseguran máxima tracción en terrenos difíciles. Ofrece tres modos de conducción —Street, Offroad y Rain—, ABS en curvas con modo offroad (desconectable) y una ergonomía optimizada para viajes largos, con asiento, tanque y parabrisas rediseñados con inspiración directa del rally. Además de un nuevo tablero TFT a color de 5” con conectividad Bluetooth.

La 390 Enduro R, en cambio, está concebida para los entusiastas del enduro que priorizan control técnico y ligereza. Con un peso en seco de solo 161 kg, neumáticos Metzeler Karoo 4 montados en aros de 21”/18”, esta versión es ideal para tramos exigentes fuera de pista. Incluye ABS offroad y desconectable en el freno trasero, un nuevo tablero TFT de 4,2” con conectividad Bluetooth y navegación Turn-by-Turn, además de un modo Offroad con memoria que conserva la configuración incluso al apagar la moto.

Finalmente, la 390 SMC R representa el espíritu más radical y urbano de la familia. Diseñada para la agilidad en ciudad o pista, equipa ruedas de 17”, suspensiones WP APEX completamente ajustables de 230 mm y frenos ByBre de alto desempeño. Con modos de conducción, Control de derrape (MTC) y ABS Supermoto, esta supermoto permite un manejo dinámico y divertido, pensado para quienes buscan precisión y adrenalina en cada curva.

Las nuevas KTM 390 ya están disponibles en el Perú a través de la red de KTM-Socopur, con presencia en más de 10 departamentos, servicio técnico especializado y disponibilidad de repuestos originales. Este lanzamiento consolida el posicionamiento de KTM en el país, ofreciendo una gama que combina tecnología, diseño inspirado en la competición y versatilidad de uso, siempre fiel a su esencia: READY TO RACE.