“Pensión mínima es un avance significativo para pensionistas del Perú”

Jefe de la SBS, Sergio Espinosa se pronuncia sobre reforma previsional

*Precisa que un octavo retiro de fondos afectaría a los afiliados porque perderían derecho a garantía del Estado.

El Superintendente de Banca, Seguro y AFP (SBS), Sergio Espinosa, sostuvo que el derecho a la pensión mínima garantizada para todos los peruanos, establecido en el reglamento de la reforma previsional, es un avance significativo para los pensionistas del Perú y que un octavo retiro de fondos dejaría sin este beneficio a los trabajadores.

“El ministro de Economía (Raúl Pérez-Reyes) fue bien claro en decir que si se aprobara un octavo retiro se va a afectar el mecanismo de la pensión mínima que se ha establecido en esta nueva ley y que es un avance significativo para los pensionistas del Perú”, explicó en entrevista radial.

Además, Espinosa manifestó que ahora lo importante es dejar que funcione la reforma de pensiones, que entró en vigencia el último sábado después de la publicación de su reglamento, en lugar de estar pensando en más retiros de fondos, tal como buscan algunas bancadas en el Congreso de la República.

Según la nueva ley del sistema previsional, para acceder a la pensión mínima de S/600 mensuales, garantizada por el Estado, los trabajadores deben tener 240 Unidades de Aportes (UdAs), independientemente del monto de dinero que hayan acumulado en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

Sobre este punto, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, recientemente expresó que en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) hay 6.3 millones de afiliados con un saldo menor a S/5,500 (debido a los 7 retiros previos) y que ellos podrán beneficiarse porque si ya no hacen más retiros, el Estado completará el monto que les falte para recibir los S/600 mensuales al jubilarse.

Más competencia

“Tal como se dijo en la Comisión de Economía hace algunos meses, hay que dejar que la reforma funcione. Ahora, publicado el reglamento, le toca a la SBS aprobar algunas regulaciones sectoriales para poner en funcionamiento varios de los beneficios que tiene la reforma”, anotó el jefe de la SBS desde Londres (Reino Unido), donde participa en el XVIII Road Show Europa 2025, organizado por InPerú.

Respecto a cómo se va a implementar la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (N°32123) para que los beneficios lleguen a todos los ciudadanos, el superintendente adelantó que el ente regulador está trabajando para reglamentar la participación de bancos, aseguradoras, cajas, cooperativas, etc., en la administración de fondos previsionales y haya mayor competencia en el sector.

“Lo primero que estamos trabajando y que vamos a sacar pronto es el reglamento que permita que otras entidades del sector financiero o de seguros puedan entrar a competir por la administración de fondos privados de pensiones”, concluyó.