Inglaterra, Portugal y Francia ganaron y van camino al Mundial 2026

Las selecciones de Inglaterra, Francia y Portugal lograron triunfos importantes en sus respectivos grupos, que los encaminan cada vez más al Mundial 2026, en una fecha más de las Eliminatorias Europeas. Los de la “Rubia Albión” golearon en su vista a Serbia 5-0, con goles de Harry Kane (33’), Madueke (35’), Konsa (52’), Guehi (75’) y Rashford (90’ de penal). Por esta llave “K”, Albania venció a Letonia 1-0. Inglaterra es líder con 15 puntos, dejando a los albaneses con 8.
Portugal debió esforzarse para vencer a Hungría en Budapest 3-2, para ser líder en el Grupo “F” con 6 puntos. Los goles de los “lusitanos” los marcaron Bernardo Silva (36’), Cristiano Ronaldo (58’ de penal) y Joao Cancelo (86’). Mientras que Francia sufrió mucho para derrotar a una tenaz Islandia 2-1 y ser líder del Grupo “D” con 6 puntos. Marcaron Mbappé (45’ penal) y Barcola (62’). Gudjohnsen (21’) adelantó para la visita.
Otros Resultados: Grupo “I”: Noruega 11 Moldavia 1. Posiciones: Noruega 12 pts; Italia 9; Israel 9; Estonia 3; Moldavia 0. Grupo “H”: Bosnia-Herzegovina 1 Austria 2. Chipre 2 Rumania 2. Posiciones: Bosnia-Herzegovina 12 pts; Austria 12; Rumania 9; Chipre 3; San Marino 0.