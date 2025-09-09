Bolivia venció a Brasil 1-0 y alcanzó el objetivo de ir al Repechaje

Misión cumplida. La Selección de Bolivia venció a Brasil 1-0 en El Alto, y con la derrota de Venezuela a manos de Colombia, alcanzó el sétimo lugar para ir al Repechaje y buscar llegar por segunda vez en su historia a un Mundial de Fútbol. Miguelito Terceros de penal anotó la solitaria conquista que fue celebrado por los aficionados que llenaron el Estadio Municipal.

A los 44’ una falta de Bruno Guimaraes en perjuicio de Roberto Fernández en el área de Brasil, y tras revisar en el VAR por el árbitro chileno Christian Garay sancionó el penal que lo transformó en gol Miguelito Terceros con remate ajustado al lado derecho de Alisson que no pudo evitar la conquista. Ese tanto lo defendió hasta el final, para en marzo del 2026 jugar el Repechaje.

ALINEACIONES

BOLIVIA: Lampe; Medina, (Rocha), Haquin, Morales, Fernández; Robson Matheu, Vaca (Cuellar), Villamil; Paniagua, Miguelito Terceros y Monteiro (Algaranaz). DT: O. Villegas.

BRASIL: .Alisson; Vitinho (Marquinhos), Alexsandro, Fabricio Bruno Caio Henrique, Bruno Guimaraes, Andrey Santos (Jean Lucas), Luiz Henrique (Estevao), Lucas Paquetá, Samuel Lino (Raphinha) y Richarlison (Joao Pedro). DT: C. Ancelotti.

ÁRBITRO: Cristian Garay (Chile)

ESCENARIO: Estadio Municipal de El Alto