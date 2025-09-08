Venezuela busca ir al Repechaje debiendo ganarle a Colombia en Maturín

La “Vinotinto” se ilusiona. La gran posibilidad de ir al Repechaje, tendrá mañana martes la Selección de Venezuela cuando se mida en el Monumental de Maturín (6:30 p.m.) a Colombia, para lo cual necesita ganar para no defender de lo que haga en forma paralela Bolivia en su cotejo ante Brasil. Las 52 mil localidades están vendidas y tendrá el apoyo incondicional de su hinchada.

Colombia ya clasificada no le hará la tarea nada fácil a los “llaneros”, pue si bien ya lograron el boleto al Mundial 2026, querrá cerrar de buena forma estas Clasificatorias Sudamericanas sumando puntos. El técnico Néstor Lorenzo enviará un 70% de su oncena titular. El árbitro será Nicolás Ramírez de Argentina.