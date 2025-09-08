Selección Peruana se despide de las Clasificatorias ante Paraguay en el Nacional

Se acaba el suplicio. En el cierre de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026, la Selección Peruana ya eliminada de cualquier opción, recibirá la visita de Paraguay que si alcanzó un cupo a la justa mundialista después de tres mundiales sin asistir. El cotejo se jugará mañana desde las 6:30 p.m. en el Estadio Nacional y el arbitraje del brasileño Winston Sampaio.

Óscar Ibáñez en su despedida como técnico de la Bicolor, seguirá en su apuesta por los jugadores de experiencia, y solo repetirá en ofensiva con Kenji Cabrera y Luis Ramos, además de la vuelta de Carlos Zambrano a la zaga central. La idea es despedirse al menos con una victoria, que sería la tercera en 18 partidos ( solo se le ganó a Uruguay y Bolivia en casa).

Paraguay por su parte, tendrá algunas bajas por suspensión de amarillas. Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón, pero el técnico argentino Gustavo Alfaro, tiene buenos reemplazantes y buscará la victoria no solo para terminar bien estas Clasificatorias, sino romper la racha de que los guaraníes nunca ganaron por esta fase en Lima.

ALINEACIONES

PERÚ: Gallese; Advíncula, Zambrano, Garcés, López; Tapia, Peña, Yotún; Quevedo, Ramos y Cabrera. DT: O. Ibáñez.

PARAGUAY: Fernández; Velázquez, G. Gómez, Alderete, Sández; Romero. Bobadilla, D. Gómez, Galarza; Sanabria y Ávalos. DT: G. Alfaro.

ÁRBITRO: Winston Sampaio (Brasil)

HORA: 6:30 p.m.

ESCENARIO: Estadio Nacional de Lima